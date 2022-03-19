صدمة وذروة.. "الطاقة الدولية": ضغوط الأسواق لن تخفف بزيادة إمدادات النفط

وأفاد فاتح بيرول؛ المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في بيان، بأنه "نتيجة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، قد يواجه العالم أكبر صدمة في إمدادات النفط منذ عقود، مع انعكاسات هائلة على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا"، وقال بيرول؛ في مؤتمر صحافي لعرض خطة لخفض الطلب، إنه يبحث عن "بعض الرسائل الجيدة، التي يمكن أن تساعد على تخفيف الضغط على أسواق النفط".