"ضمادة على ساق مكسورة".. "برنت" يهبط 5 دولارات عقب أنباء القرار الأمريكي

وتراجعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من خمسة دولارات للبرميل صباح الخميس، بفعل أنباء عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تبحث سحب نحو مليون برميل يوميًّا من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار عدة أشهر؛ في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة.