ضمن الـ17 الكبار.. صعود قياسي لاستثمارات السعودية في السندات الأمريكية

قبل أن تتراجع إلى 136.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية يناير 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية فبراير، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية مارس، ثم إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل 2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في مايو، قبل أن ترتفع إلى 127.8 مليار دولار في يونيو، و128.1 مليار دولار في يوليو 2021.