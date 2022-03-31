"ضمن خطة حفظ المخزون".. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 355 ألف طن قمح

وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (6) بواخر، بواقع (1) باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(1) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، و(1) باخرة لميناء جازان.