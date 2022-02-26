طُردت منه إيران.. طلقة تهيّئها أمريكا وحلفاؤها لفصل روسيا عن "سويفت"

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن واشنطن تدرس مع شركائها الأوروبيين بجدية فصل روسيا عن نظام "سويفت" الدولي للتعاملات المصرفية.

وحسب مصادر "بلومبرغ": فإن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يبحثون إمكانية ممارسة الضغط على قيادة الاتحاد الأوروبي من أجل فصل روسيا في تحرك مشترك عن نظام "سويفت".

وأشارت الوكالة إلى أن الخطط بهذا الشأن يتم تنسيقها مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يعمل كهيئة إشراف على "سويفت" في الولايات المتحدة، وأكدت الوكالة أن القرار النهائي بشأن هذه القضية لم يتخذ بعد.

وامتنعت الولايات المتحدة وحلفاؤها حتى الآن عن فصل المؤسسات المصرفية والمالية الروسية عن نظام "سويفت"، وفي رده على أسئلة الصحفيين الخميس أقر "بايدن" بأن بعض الدول تعارض تلك الخطوة وسط مخاوف من أن تؤثر سلبًا على العلاقات المالية والاقتصادية مع شركائها الروس.

وأمس الجمعة، قال "بايدن": إن واشنطن لم تسحب فكرة فصل روسيا عن "سويفت" من الطاولة، وإن مناقشتها "ستستمر".

من جانبه قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو: إن بلاده تدعم إقصاء روسيا من نظام "سويفت"، وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قادة الناتو على اتخاذ "إجراءات فورية" ضد روسيا فيما يتعلق بنظام "سويفت"، فيما لا تزال ألمانيا مترددة بشأن جدوى هذه الخطوة.

يأتي ذلك ضمن ردود الأفعال الغربية على العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا الخميس بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

يشار إلى أن "سويفت" هو نظام لتبادل المعلومات المالية، تديره شركة خاصة منذ عام 1973، وهو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ويقع مقر هذه الجمعية التعاونية في بلجيكا وتحديدًا في لا هولب، بالقرب من بروكسل؛ حيث تأسست في العام 1973 من قبل البنوك الرائدة في العالم.

وهذه الجمعية عبارة عن وسيط مبدؤه بسيط: استبدال التلكس بخدمة الرسائل الآلية لكتابة وإرسال أوامر الدفع بين البنوك المختلفة في جميع أنحاء العالم، ولا تحتفظ سويفت بالأموال أو تحولها، ولكنها تسمح للبنوك بإبلاغها بالتبادلات التي تهمها؛ حيث إن هذا النظام يربط أكثر من 11000 مؤسسة في أكثر من 200 دولة، وفي العام 2021، نُقل ما معدله 42 مليون رسالة في اليوم.

ووفقًا ليورو نيوز، فلقد حظر المجتمع الدولي بالفعل بلدًا من استخدام خدمة سويفت في عام 2012؛ حيث طردت الشركة 30 مؤسسة إيرانية من خدماتها، بما في ذلك بنكها المركزي، تماشيًا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران وبرنامجها النووي، وبعد توقيع الاتفاقية النووية الإيرانية في العام 2015، أعيد ربط إيران بالنظام، ثم انفصلت مرة أخرى عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة في عهد دونالد ترامب في العام 2018.