طرد المخاوف.. "الحظر المزمع للخام الروسي" يأخذ بأسعار النفط للصعود

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا مع حظر الاتحاد الأوروبي المزمع على النفط الروسي وتخفيف عمليات إغلاق "كوفيد-19" في الصين، مقابل مواجهة للمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي الذي قد يضرّ بالطلب.
وأنهت العقود الآجلة لخام برنت، جلسة، أمس الجمعة، على ارتفاع بنسبة 0.46% عند 112.55 دولارًا للبرميل، فيما زاد خام نايمكس الأمريكي بنسبة 0.35% عند 110.28 دولارات للبرميل.
وارتفع خام برنت على أساس أسبوعي بنسبة 0.9%، بعد تراجعه بنسبة 0.75% في الأسبوع السابق له، بينما سجل الخام الأمريكي انخفاضًا أسبوعيًّا بنسبة 0.19%.
وحثّ صندوق النقد الدولي الدول الآسيوية على الانتباه للمخاطر غير المباشرة الناتجة عن تشديد السياسة النقدية.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوقود زاد استهلاك الأمريكيين له وفقًا لتقرير صادر عن الإدارة الاتحادية للطرق السريعة حول المسافات التي تقطعها المركبات.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق يتعلق بحظر مقترح على واردات الخام الروسي يتضمن إعفاءات لدول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتمادًا على النفط الروسي مثل المجر؛ وفق "رويترز".
من ناحية أخرى تواجه إيران صعوبة أكبر في بيع نفطها الخام بعد توافر المزيد من البراميل الروسية الآن مع انخفاض صادرات الخام الإيراني إلى الصين بقوة منذ بداية حرب أوكرانيا؛ إذ تستورد بكين النفط الروسي منخفض السعر.