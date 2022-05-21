طرد المخاوف.. "الحظر المزمع للخام الروسي" يأخذ بأسعار النفط للصعود

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت، جلسة، أمس الجمعة، على ارتفاع بنسبة 0.46% عند 112.55 دولارًا للبرميل، فيما زاد خام نايمكس الأمريكي بنسبة 0.35% عند 110.28 دولارات للبرميل.