"طيران ناس" يوفر أكثر من 33 ألف مقعد إضافي خلال شهر رمضان

ويسعى طيران ناس من هذه الزيادة إلى تعزيز مساهمته كناقل وطني سعودي في خدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك، وتوفير جميع الإمكانيات وتسخيرها من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بعد رفع القيود التي كانت تحد من زيارة الحرم المكي والمسجد النبوي، ورفع الطاقة الاستيعابية فيهما في ظل العناية والرعاية التي يحظيان بها من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.