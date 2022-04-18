عقوبات روسيا وأسعار النفط.. أزمات ضربت أمريكا والسحر انقلب على الساحر

وللحديث عن تفاصيل أزمة التضخم المتصاعدة هذه التي تضرب الولايات المتحدة وتداعياتها على الاقتصاد الأمريكي، يقول أحمد الخطيب، المحلل والخبير الاقتصادي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "التضخم في الولايات المتحدة وصل لنحو 9 في المئة وهي نسبة كبيرة لم يسجل مثلها منذ أكثر من 4 عقود، والوضع المتأزم القائم هذا يدفع للتخوف من ارتفاعات أكبر في نسب التضخم، ما ينعكس سلباً وبشكل حاد على تكلفة المعيشة خاصة وأن الارتفاع في الأجور والرواتب هو أقل من ارتفاع مستويات التضخم، ما يثقل كاهل المواطنين الأمريكيين بأعباء معيشية ثقيلة".