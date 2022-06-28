على هامش مشاركته بملتقى التوظيف.. بنك التنمية يدعم 248 مشروعًا في جازان بـ 65 مليون ريال

أكد المدير العام لفرع البنك بمنطقة جازان سعود بن بجاد البقمي، أن بنك التنمية قدم خلال 2021م دعمًا لـ 248 مشروعًا بمنطقة جازان، بإجمالي مبلغ 65 مليون ريال، ضمن سعي البنك في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي ومُنتج، حيث تنوعت تلك المشروعات لتشمل مشروعات الامتياز التجاري والمشروعات الناشئة والعربات المتنقلة وغيرها.
جاء ذلك خلال مشاركة فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان في ملتقى التوظيف السنوي الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان بقاعة الأمير محمد بن ناصر بالكلية التقنية بجازان.
وأوضح "البقمي" أن مشاركة البنك في الملتقى تضمنت تعريف خريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني -الباحثين عن العمل- بخدمات البنك المالية وغير المالية، ومنتجات البنك التي تشمل تمويل العمل الحر وتمويل منتجات الأعمال الذي يشمل مسارات تمويلية متنوعة هي مسارات أفق وسيولة ونقاط البيع، وتمويل مشروعات الاختراع وعائد وأسس والامتياز التجاري، وكذلك المسار الناشئ، ومسار رواد الأعمال، ومسار التميز والتقنيات الناشئة والخريجين.