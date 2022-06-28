على هامش مشاركته بملتقى التوظيف.. بنك التنمية يدعم 248 مشروعًا في جازان بـ 65 مليون ريال

أكد المدير العام لفرع البنك بمنطقة جازان سعود بن بجاد البقمي، أن بنك التنمية قدم خلال 2021م دعمًا لـ 248 مشروعًا بمنطقة جازان، بإجمالي مبلغ 65 مليون ريال، ضمن سعي البنك في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي ومُنتج، حيث تنوعت تلك المشروعات لتشمل مشروعات الامتياز التجاري والمشروعات الناشئة والعربات المتنقلة وغيرها.