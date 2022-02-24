عنيزة تضرب موعدًا مع معرض "دلني على الطيب" الشهر المقبل

تضع اللجنة المنظمة للمعرض الشهير "دلني على الطيب" المختص بالعود والبخور والزعفران، لمساتها الأخيرة، استعدادًا للانطلاق المحدد له خلال الفترة من 10 -14 مارس المقبل، وذلك في مركز الملك فهد الحضاري بعنيزة، متزامنًا مع إجازة الربيع في المملكة.

وعلى مساحة 6000 متر مربع، يُقام المعرض الذي يضم التجمع الأكبر لأبرز تجار العود ودهن العود والعطور من داخل المملكة ودول الخليج، وأيضًا متحف لأشجار العود المعمرة، إذ يستطيع الزوار الدخول للمعرض بالمجان، والتجول داخل المتحف الذي يحاكي الغابات الآسيوية لمعرفة مراحل استخراج العود.

ويكتسب "دلني على الطيب" أهميته من شهرته التي جاوزت الآفاق إثر وجود أكبر علامات الطيب في المنطقة تحت سقف واحد، حيث تحول إلى وجهة "عطرية" في كل مرة يُقام بالرياض "عاصمة الطيب"، لتفوز محافظة عنيزة هذه المرة بتنظيمه على أرضها لخدمة عشاق البخور في القصيم وحائل والمدينة المنورة.

ويتيح المعرض المجال أمام الشباب والشابات أصحاب العلامات التجارية الجديدة في الطيب، للمشاركة بهدف الاحتكاك بتجار العود والعلامات المعروفة، وتعزيز فرصة اكتساب الخبرة، واختصار الطريق من خلال معرفة أنواع العود والبخور، وسلاسل الإمداد، ورغبات العملاء، وظروف الربح والخسارة، وأخيرًا عمليات التصميم والتغليف والتخزين.