غرفة التجارة الدولية السعودية تزور باريس لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري

وقال سيف التركي: وفد غرفة التجارة الدولية السعودية الذي زار مطلع الأسبوع الماضي جمهورية فرنسا لمدة ثلاثة أيام؛ الْتقى أيضًا برئيس الغرفة العربية الفرنسية فينسنت رينا، وبحث خلال اللقاء مجالات التعاون المشترك بين الجهتين والعمل على تنظيم معارض تجارية دولية وسبل تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، علاوة على لقاء مع المسؤولين بغرفة تجارة باريس؛ لبحث سبل التعاون المشترك، وتنظيم مبادرات دولية مشتركة وتقديم الدعم للشركات السعودية والفرنسية بما يعود بالنفع على القطاع الخاص السعودي والفرنسي.