غرفة التجارة الدولية السعودية تزور باريس لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري

بحث رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية ممثل المملكة في منظمة غرفة التجارة الدولية (ICC) المستشار سيف بن عبدالله التركي والوفد المرافق له مع الأمين العام لمنظمة غرفة التجارة الدولية (ICC) بجمهورية فرنسا جون ميلتون، سبل التعاون المشترك بين الجانبين ومناقشة وسائل إيجاد فرص متبادلة وتنظيم فعاليات مشتركة.
جاء ذلك ضمن إحدى المبادرات التنفيذية للخطة الاستراتيجية للغرفة؛ لزيارة دول مجموعة العشرين (G20) لبناء شراكات وتعاون استراتيجي بين الدول الأعضاء، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.. وفي ظل الدعم المقدم من وزارة التجارة وبالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية ومركز الشراكات الاستراتيجية الدولية.
وقال سيف التركي: وفد غرفة التجارة الدولية السعودية الذي زار مطلع الأسبوع الماضي جمهورية فرنسا لمدة ثلاثة أيام؛ الْتقى أيضًا برئيس الغرفة العربية الفرنسية فينسنت رينا، وبحث خلال اللقاء مجالات التعاون المشترك بين الجهتين والعمل على تنظيم معارض تجارية دولية وسبل تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، علاوة على لقاء مع المسؤولين بغرفة تجارة باريس؛ لبحث سبل التعاون المشترك، وتنظيم مبادرات دولية مشتركة وتقديم الدعم للشركات السعودية والفرنسية بما يعود بالنفع على القطاع الخاص السعودي والفرنسي.
وأضاف: الوفد زار مركز الابتكار في باريس؛ بهدف بحث آفاق التعاون المشترك بين الجهتين ونقل الممارسات والسياسات الرائدة المتعلقة بالابتكار والشغف للاستفادة منها داخل المملكة.
واختتم الوفد زيارته بلقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باريس فهد الرويلي، تم خلاله بحث سبل التعاون المشترك والتعريف بالدعم للرعايا السعوديين في فرنسا؛ بما في ذلك تقديم المشورة للوفود التجارية والشركات السعودية الراغبة في بدأ شراكات أو تعاون مع شركات أو جهات فرنسية.
وأكد "التركي" أن زيارة الوفد حققت أهدافها لتعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية ولتبادل الخبرات والمنافع بين غرفة التجارة الدولية السعودية والجهات ذات العلاقة في باريس؛ لا سيما أن المملكة وفرنسا دولتين لهما أهمية اقتصادية على المستوى الدولي بحكم عضويتهما في مجموعة العشرين.