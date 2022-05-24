فائض والناتج تريليوني.. "بلومبيرغ": نمو اقتصاد السعودية سيفوق أمريكا والصين

ووفق استطلاع قامت به وكالة "بلومبيرغ" لآراء محللين، قالت الوكالة، إن الاقتصاد السعودي كان من المتوقع أن يكون ثانياً بعد الاقتصادي الهندي، لكن نظراً للظروف البيئية التي تمر بها نيودلهي من موجة الحر الشديدة التي أثرت في خطط تصدير القمح، والفيضانات التي أثرت بشدة في البنية التحتية، فمن المحتمل أن تتجاوزها الرياض هذا العام.