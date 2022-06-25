"فجال": حجم إيرادات سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية 8 مليارات دولار في عام 2021م

وأشار إلى أن ذلك أثمر استحواذ السعودية على مكانة متقدمة، وبسرعة عالية، وخطط نوعية في مجال التجارة الإلكترونية؛ إذ بلغ حجم إيرادات سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية 8 مليارات دولار في عام 2021م، وكان 5.7 مليار دولار أمريكي في عام 2020م.