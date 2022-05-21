فرصة سينتهزها "بايدن".. سابقة تاريخية تُقهقر الصين خلف أمريكا اقتصادياً!

ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يحث المشرعين في الكونغرس على تمرير حزمة من التشريعات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة ضد الصين، سينتهز نتيجة النمو النسبي هذه في الصين، فبحسب الوكالة، صاغ "بايدن" أجندته الاقتصادية جزئيًا حول إظهار ما إذا كانت الديمقراطيات قادرة على مواجهة "نموذج شي الاستبدادي".