فيرجن موبايل السعودية تفوز بجائزة "أفضل مشغّل شبكة اتصالات افتراضية رقمية للسنة MVNO"

حصدت شركة فيرجن موبايل السعودية جائزة أفضل مشغل افتراضي رقمي للهاتف الجوال لهذا العام (Digital MVNO of the year)، وذلك خلال مؤتمر MVNO العالمي 2022.
واستلمت فيرجن موبايل السعودية الجائزة خلال حفل أقيم خلال المؤتمر، الذي أقيم هذ السنة في مبنى أرمينيوس ماركتالي في العاصمة الألمانية برلين.
وتسلط جوائز MVNO الضوء على أبرز الإنجازات والابتكارات في قطاع مشغلي شبكات الهاتف الجوال الافتراضية على مدى الأشهر الـ12 الأخيرة.
وجاء فوز الشركة بهذه الجائزة تقديراً لإنجازاتها واعتمادها مبدأ الابتكار وتميزها التشغيلي.
وأشادت اللجنة التحكيمية للجائزة بمجموعة فيرجن موبايل السعودية الواسعة من خيارات العملاء، التي وصفوها بأنها "دخلت السوق بامتياز" لكونها توفّر السهولة في الإعداد والالتزام بتقديم الخبرات الرقمية للمستهلك.
ولم تكن فيرجن موبايل السعودية الفائز الوحيد من المملكة فقط، بل كانت كذلك شركة الاتصالات الوحيدة من العالم العربي التي تحصل على جائزة. ويعد هذا الانجاز التاريخي بمثابة اعتراف بقطاع الاتصالات سريع النمو في المملكة وتعاظم مفهوم الابتكار لدى الشركات السعودية، حيث تسعى إلى جذب العملاء في سوق أكثر تنافسية اليوم من أي وقت مضى.
وقال يعرب الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل السعودية: “الحصول على جائزة MVNO الرقمية لهذا العام في مؤتمر MVNO العالمي هو دليل واضح على الابتكار والنجاح التشغيلي لشركة فيرجن موبايل السعودية.
ويسعدنا الفوز بهذه الجائزة العالمية المرموقة التي تؤكد التقدم الهائل الذي أحرزناه في السوق السعودي منذ بدء أعمالنا في المملكة عام 2014.
فقد ابتكرنا مجموعة واسعة من الخطط والخدمات الذكية، وحظي "النهج الرقمي أولاً" لكل ما نقوم به بقبول كبير من عملائنا."
ويعتبر تطبيق فيرجن موبايل جوهر كل ما تفعله شركة فيرجن موبايل السعودية. فمع هذا التطبيق، يتمتع العملاء بالمرونة والاختيار والتحكم في طريقة تواصلهم مع فيرجن موبايل السعودية.
ويمكن للعملاء تفعيل حساباتهم إضافة إلى إنشاء خطط متخصّصة تناسب احتياجاتهم على أفضل وجه، وكل ذلك بمنتهى السهولة والراحة التي تتيحها هواتفهم الذكية. ويمكن القيام بكل شيء عبر التطبيق، علماً أنّه منذ إطلاقه عام 2018، يستخدم التطبيق نحو 90 بالمائة من العملاء، الذين يعتمدون خطط فيرجن موبايل السعودية الرقمية لإدارة خدمتهم.
الجدير بالذكر أنّ سوق مشغلي الهاتف الجوال الافتراضيين يتمتع بإمكانات نمو هائلة. فوفقاً لتقرير صادر شركة الأبحاث جراند فيو ريسيرتش، من المتوقع أن تصل قيمة السوق عالمياً إلى 109.9 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2027.
وقد ذكر أعضاء اللجنة التحكيمية أن العرض الرقمي لشركة فيرجن موبايل السعودية كان "سهلاً على العملاء الجدد كما أنه يمنحهم التحكم لتعديل الحزمة حسب احتياجاتهم، بما في ذلك الخدمات ذات القيمة المضافة".
كما أن خيار فيرجن موبايل السعودية بتخصيص الخطط وفق احتياجات العملاء حقق انطباعاً كبيراً لديهم.
وقال أحد أعضاء اللجنة: "أحببت تنوّع عروض العملاء والقنوات الرقمية، وكذلك إمكانية توصيل شرائح SIM إلى العملاء بسرعة". بينما تحدّث عضو آخر قائلاً: "إنّه دخول ممتاز إلى السوق.
فقد فكّرت فيرجن موبايل السعودية ملياً في نقاط الاتصال اللازمة للرحلة الرقمية لعملائها ثم طوّرت حلاً شاملاً وسهل الاستخدام"، في حين أثنت اللجنة ككل على توفير الشركة للتجارب الرقمية للعملاء.
يعد هذا النجاح بفضل الدعم المستمر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC)، التي أصبحت مؤخرًا جهة تنظيمية رقمية تساهم في تسريع التحول الرقمي الذي يحدث في المملكة، وذلك بالتوافق مع رؤية 2030