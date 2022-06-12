فيرجن موبايل السعودية تفوز بجائزة "أفضل مشغّل شبكة اتصالات افتراضية رقمية للسنة MVNO"

ولم تكن فيرجن موبايل السعودية الفائز الوحيد من المملكة فقط، بل كانت كذلك شركة الاتصالات الوحيدة من العالم العربي التي تحصل على جائزة. ويعد هذا الانجاز التاريخي بمثابة اعتراف بقطاع الاتصالات سريع النمو في المملكة وتعاظم مفهوم الابتكار لدى الشركات السعودية، حيث تسعى إلى جذب العملاء في سوق أكثر تنافسية اليوم من أي وقت مضى.