في "الاقتصاد الرقمي" و"بناء القدرات".. الأردن شريك إستراتيجي في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030"

وزاد بأن الأردن لم يكن يومًا يشكل خطرًا أو تهديدًا على جيرانه العرب وانتهج سياسة الانفتاح والوضوح في مواقفه من مختلف القضايا العربية وداعمًا لكل جهد يؤسس لسوق عربية مشتركة تحافظ على الثروات العربية وتضمن تبادلاً تجاريًا بينيًا تكامليًا بين الدول العربية، والأردن معني بزيادة حجم الاستثمارات السعودية على أرضه والتي وصلت إلى نحو 13 مليار دولار.