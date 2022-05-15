في الربع الأول من 2022.. "أرامكو" تربح 148 مليار ريال بارتفاع 81.7 %

وبلغت الإيرادات 467 مليار ريال مقابل 272.1 مليار ريال إيرادات حققتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 71.6 في المائة، وارتفع الربح التشغيلي 82.8 في المائة إلى 277.7 مليار ريال.