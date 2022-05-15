في الربع الأول من 2022.. "أرامكو" تربح 148 مليار ريال بارتفاع 81.7 %

أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة، تحقيق صافي ربح 148 مليار ريال في الربع الأول من 2022، بارتفاع 81.7 % عن الربع المماثل من 2021.
ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، والكميات المبيعة، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.
ومقارنة بالربع السابق، فقد نمت الأرباح بواقع 21.9 في المائة لتواصل الأرباح النمو وللفصل السابع على التوالي، محققه أعلى أرباح منذ طرحها بالسوق السعودي في 2019.
وارتفع صافي الدخل خلال الفترة نتيجة الارتفاع في المقام الأول تأثير ارتفاع النفط الخام والكميات المبيعة وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.
وبلغت الإيرادات 467 مليار ريال مقابل 272.1 مليار ريال إيرادات حققتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 71.6 في المائة، وارتفع الربح التشغيلي 82.8 في المائة إلى 277.7 مليار ريال.