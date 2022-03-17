في عام 2021.. الصادرات السعودية لبلجيكا بلغت 2,4 مليار يورو

وقال "حجازين": مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا بين الطرفين، والتي تتعلق بإنشاء مجلس الأعمال السعودي البلجيكي، ستسهم في زيادة التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة أن رؤية المملكة 2030 تعزز دور القطاع الخاص وتنويع القطاعات ومصادر الدخل، مما سيكون له الأثر الفاعل في تعزيز وتحفيز الاستثمار المشترك.