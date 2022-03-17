في عام 2021.. الصادرات السعودية لبلجيكا بلغت 2,4 مليار يورو

أوضح أمين عام الغرفة التجارية العربية البلجيكية، قيصر حجازين، أن العلاقة مع اتحاد الغرف التجارية السعودية استمرت 40 سنة، وشهدت تعاوناً في جميع المجالات.
وقال "حجازين": مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا بين الطرفين، والتي تتعلق بإنشاء مجلس الأعمال السعودي البلجيكي، ستسهم في زيادة التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة أن رؤية المملكة 2030 تعزز دور القطاع الخاص وتنويع القطاعات ومصادر الدخل، مما سيكون له الأثر الفاعل في تعزيز وتحفيز الاستثمار المشترك.
وأضاف: صادرات بلجيكا للمملكة العربية السعودية شهدت زيادة بنسبة 30%، حيث بلغت ملياري يورو عام 2021م، فيما ارتفعت الصادرات السعودية إلى بلجيكا بنسبة 35%، حيث بلغت 2,4 مليار يورو خلال تلك الفترة.
ولفت إلى أن الوفد البلجيكي يعد الأكبر الذي زار المملكة منذ جائحة كورونا يبلغ تعداد الوفد 80 شخصية، يمثلون عدداً كبيراً من القطاعات، منها الصحة والمواد الغذائية، والطاقة، والترفيه واللوجيستيك.
وأشاد "حجازين" بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، موجهاً الدعوة لأصحاب الأعمال السعوديين لزيارة بلجيكا خلال الفترة القادمة؛ للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وكان اتحاد الغرف السعودية قد استقبل، مؤخرًا، أكبر وفد بلجيكي اقتصادي وتجاري واستثماري، يمثلون الغرفة التجارية العربية البلجيكية، حيث بحث الجانبان عدداً من القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.