في يناير.. حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي بلغ 1.339 تريليون ريال

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين"؛ لتسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، وتعزيز الشفافية في القطاعين؛ للتأكيد على تنوع الفرص التي يقدّمها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة؛ وذلك نحو تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.