قبيل اجتماع "أوبك+".. برنت يواصل انخفاضه ويصل إلى 111.97 دولارًا للبرميل

تواصل أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات الثلاثاء بعدما سجلت أكبر خسارة يومية في حوالى ثلاثة أسابيع، بسبب مخاوف من أن انتشار فيروس "كوفيد-19" قد يؤثر على الطلب العالمي.
وتأتي تلك المخاوف في ظل مواجهة الصين -أكبر مستورد للخام في العالم- أسوأ موجة تفشٍّ للوباء منذ أن ظهر في ووهان قبل أكثر من عامين؛ مما يختبر مدى فعالية سياسة الدولة الصارمة لمكافحة الفيروس.
ومن المقرر أن تجتمع "أوبك+" الخميس لمناقشة سياسة الإمدادات لشهر مايو؛ في ظل إشارات إلى أن المجموعة ستلتزم بخطتها الحالية وستصدق على زيادة متواضعة أخرى في الإنتاج.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.45% أو 51 سنتًا إلى 111.97 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:54 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.36% أو 53 سنتًا عند 105.43 دولارات للبرميل؛ وذلك بعدما هبطت 7% أمس.
هذا ولا تزال أسعار النفط تتجه نحو تسجيل مكاسب شهرية بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.