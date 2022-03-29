قبيل اجتماع "أوبك+".. برنت يواصل انخفاضه ويصل إلى 111.97 دولارًا للبرميل

تواصل أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات الثلاثاء بعدما سجلت أكبر خسارة يومية في حوالى ثلاثة أسابيع، بسبب مخاوف من أن انتشار فيروس "كوفيد-19" قد يؤثر على الطلب العالمي.