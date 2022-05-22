قدرات المملكة.. الاقتصاد الرقمي على طاولة "السواحة" ورئيس "ميتا"

ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله بن عامر السواحة، أمس الأول، مع رئيس الشؤون العالمية في شركة Meta ،نيك كليغ، استراتيجية الشركة لدعم المحتوى الرقمي في المنطقة، بما في ذلك البنية التحتية للشبكات، والتقدم الاجتماعي، وفرص تنمية الاقتصاد الرقمي في تقنية "Metaverse-ميتافيرس"، ودعم المواهب ومنظومة المطورين، إضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.