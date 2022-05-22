قدرات المملكة.. الاقتصاد الرقمي على طاولة "السواحة" ورئيس "ميتا"

ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله بن عامر السواحة، أمس الأول، مع رئيس الشؤون العالمية في شركة Meta ،نيك كليغ، استراتيجية الشركة لدعم المحتوى الرقمي في المنطقة، بما في ذلك البنية التحتية للشبكات، والتقدم الاجتماعي، وفرص تنمية الاقتصاد الرقمي في تقنية "Metaverse-ميتافيرس"، ودعم المواهب ومنظومة المطورين، إضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وناقش الجانبان خلال اجتماعهما، تبادل الخبرات فيما يتعلق بالإصلاحات في السياسات التنظيمية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، كما سلط "السواحة" الضوء على قدرات المملكة كمركز رقمي وابتكاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بفضل البنية التحتية والقدرات الرقمية المتينة، والتشريعات المناسبة للاستثمار وريادة الأعمال في مجال التقنية والابتكار.