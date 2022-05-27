قدم طلباً لإبدالها بدولار.. سقوط جديد لليرة اللبنانية وتحذير وبيان

ونص البيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان، بأنه على "جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الأمريكي، يطلب منهم التقدم بهذه الطلبات إلى المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر منصة صيرفة على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملة في غضون 24 ساعة"، بحسب البيان.