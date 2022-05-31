"قطاع الموانئ" مرتكز رئيس أعاد تموضع الاقتصاد السعودي بين أقطاب العالم

وجعل ذلك المملكة تتبوأ مراكز مُتقدمة بين الموانئ العالمية وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميًّا لعام 2021، والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس؛ إذ جاء ميناء الملك عبدالله في المركز الأول صعودًا من المركز الثاني في تقرير عام 2020، كما قفز ميناء جدة الإسلامي للمركز الثامن بعد أنْ كان يحتلّ المركز الـ53، وتقدم ميناء الملك عبدالعزيز إلى المرتبة الـ14، صاعدًا 88 مركزًا عن العام الماضي.