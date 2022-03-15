قفزة رقمية تحققها أرامكو السعودية عبر سوق المشتريات الإلكترونية المتطورة

وتجسّد التحدّي في حقيقة أن أرامكو السعودية كانت في وضعٍ فريد في العديد من المجالات التي تضمنت حصول برنامج ساب على تحسينات متعددة وإعطاء الأولوية لها لتعزيز الحل السحابي، والاستفادة المنهجية من قاعدة الإمداد المحلية والتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030، وبرنامج "اتزان"، وبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة "اكتفاء"، وتعزيز المحتوى المحلي عبر إتاحة فرص تسويقية جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية بهدف إيجاد فرص عمل مهنية مستدامة.