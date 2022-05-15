قمح العالم وخبزه في "خطر".. الهند تتخذ أصعب قرار في خضم الأزمة

تبعات قاسية على أمن العالم الغذائي

كما ينقل "سكاي نيوز عربية" عن الخبير الاقتصادي الروسي والمستشار في قطاع الأعمال والاستثمار، تيمور دويدار، قوله: "ستكون لهذا القرار الهندي تبعات قاسية على أمن العالم الغذائي، في ظل النقص الحاصل أصلاً في إمدادات القمح العالمية من روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر الموردين للقمح، حيث روسيا هي المصدّر الأول لهذه السلعة الإستراتيجية حول العالم، ففي 2021 تم حصاد 121.3 مليون طن من الحبوب، منها 76 مليون طن من القمح، وعادة نصف هذا العدد يتم تصديره للخارج، لكن هذا العام في ظل الحرب وما خلفته من أزمة حادة، أوقفت موسكو صادرات الحبوب حتى نهاية شهر يونيو المقبل، علاوة على وقف صادرات السكر وزيت الطعام، وخاصة زيت دوار الشمس، لنهاية شهر أغسطس المقبل".