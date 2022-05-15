قمح العالم وخبزه في "خطر".. الهند تتخذ أصعب قرار في خضم الأزمة

في خطوة ستزيد الأزمة الغذائية ومعدلات التضخم العالمية، عبر رفع الأسعار العالمية للقمح إلى مستويات قياسية جديدة، قررت الهند، السبت، وهي ثاني أكبر منتج له عالمياً حظر صادرات القمح، معللة قرارها هذا بسبب موجات حر قائظ أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ما سيؤثر سلباً في المستهلكين الفقراء في بلدان آسيا وإفريقيا التي تعتمد على القمح بشكل رئيس.
ضربة لأسواق القمح.. وفوضى واضطراب في التداولات
وتعليقاً على تبعات هذه الخطوة الهندية على أسواق القمح ومشتقاته العالمية المضطربة التي تشهد ارتفاعات قياسية في الأسعار، ينقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن الخبير والمستشار الاقتصادي، عامر الشوبكي: "أن القرار الهندي ستتلاقاه أسواق القمح العالمية بداية الأسبوع المقبل يوم الإثنين، وبالتالي فهي ستشهد إثره فوضى واضطراباً في التداولات، نتيجة هذه الخطوة التي تعد ضربة لأسواق القمح التي تعاني أصلاً على وقع الحرب الروسية الأوكرانية، فالهند كونها من أكبر الدول المصدرة للقمح بالعالم، وترتيبها هو الثامن في قائمة تلك الدول من بعد أوكرانيا مباشرة، فإن صادراتها من القمح كان يتم التعويل والاعتماد عليها بشكل واسع للتعويض بعض الشيء عن نقص إمدادات القمحين الروسي والأوكراني بفعل الحرب وتضرر سلاسل التوريد".
أسعار القمح عالمياً في ارتفاع مطّرد
أسعار القمح عالمياً في ارتفاع مطّرد، كما يوضح الخبير الاقتصادي، مضيفاً :"وهي تصل لنحو 410 يوروهات للطن الواحد في أوروبا مثلاً، وهو ما يجعلها قريبة من الأسعار القياسية التي سجلتها أسعار القمح في شهر مارس الماضي، ومع هذا القرار الهندي فإن الأسعار سترتفع بالطبع أكثر مع بداية التعاملات والتداولات خلال يومين، ما سيؤدي إلى فوضى جديدة في أسواق السلع الغذائية عالمياً، وسيوجّه ضربة لمَن كان يراهن على امتصاص تلك الأسواق تداعيات هذه الأزمة، وهكذا مع ارتفاع أسعار السلع سيتفاقم كتحصيل حاصل العوز والجوع في البلدان الفقيرة التي تعتمد على القمح كسلعة غذائية رئيسة".
موجات الحر غير الطبيعية خفّضت انتاج القمح
وعن موجبات قرار نيودلهي ومسبّباته، يقول "الشوبكي": "الهند بفعل موجات القيظ والحر غير المعهودة والطبيعية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، انخفض انتاج محصول القمح لديها بنسبة 5 في المئة، وهي بادرت رداً على ذلك لاعتماد إجراءات حمائية لتأمين أمنها الغذائي، خاصة أن الهند تعاني ارتفاع معدلات التضخم بنحو 7 إلى 8 في المئة، وهي مضطرة للتحوط والتحسب لأي طارئ، فنحن نتحدث عن بلد بحجم قارة تقريباً وعن نحو مليار وربع المليار مستهلك".
صدمة للعالم
ويتابع المتحدث: "تبعات هذا القرار المفاجئ الذي هو أشبه بالصدمة ستظهر تباعاً، وسيكون أثرها سلبياً للغاية، خاصة في جهود ساسة الغرب لمحاولة خفض معدلات التضخم المتصاعدة في دول الغرب، ومع ارتفاع أسعار القمح العالمية سترتفع معه بداهة أسعار سلال الاستهلاك الغذائية، وبالتالي سيحبط وقف تصدير القمح الهندي جهود العواصم الغربية لكبح جماح التضخم".
الخطوة الهندية ستسهم والحال هذه، كما يلخص الشوبكي: "في خفض معدلات النمو الاقتصادي العالمي، حيث إن توقيت هذه الخطوة يكاد يكون بمنزلة صب الزيت على نار تباطؤ الاقتصاد العالمي وتثاقله، تحت وطأة الحرب الروسية - الأوكرانية ونتائجها الكارثية".
تبعات قاسية على أمن العالم الغذائي
كما ينقل "سكاي نيوز عربية" عن الخبير الاقتصادي الروسي والمستشار في قطاع الأعمال والاستثمار، تيمور دويدار، قوله: "ستكون لهذا القرار الهندي تبعات قاسية على أمن العالم الغذائي، في ظل النقص الحاصل أصلاً في إمدادات القمح العالمية من روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر الموردين للقمح، حيث روسيا هي المصدّر الأول لهذه السلعة الإستراتيجية حول العالم، ففي 2021 تم حصاد 121.3 مليون طن من الحبوب، منها 76 مليون طن من القمح، وعادة نصف هذا العدد يتم تصديره للخارج، لكن هذا العام في ظل الحرب وما خلفته من أزمة حادة، أوقفت موسكو صادرات الحبوب حتى نهاية شهر يونيو المقبل، علاوة على وقف صادرات السكر وزيت الطعام، وخاصة زيت دوار الشمس، لنهاية شهر أغسطس المقبل".
فالمناطق التي تنتج الحبوب في روسيا هي في عمومها، كما يشرح "دويدار": "تقع في مناطق متاخمة لساحة الحرب والعمليات العسكرية، وهذا يؤثر طبعاً في زراعة الحبوب والغلال فيها وفي عمليات جنيها وحصادها، فضلاً عن تضرر سلاسل الإمداد والتوريد وتعرقلها في ظل الأزمة بصفة عامة، ولا سيما من موانئ البحر الأسود".
كان الاعتماد على الهند
وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح، بعد تراجع الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
وارتفعت أسعار القمح في الهند إلى مستوى قياسي، إذ وصلت في بعض المعاملات الفورية إلى ما يعادل 322.71 دولار للطن، مقابل الحد الأدنى لسعر الدعم الحكومي الثابت البالغ نحو 260 دولاراً.
ووصلت صادرات الهند من القمح إلى رقم قياسي بلغ 7 ملايين طن في السنة المالية المنتهية في شهر مارس، بزيادة أكثر من 250 في المئة عن العام السابق، بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار القمح العالمية في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية.