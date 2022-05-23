قيمته 27 مليون دولار.. "أنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد مع "أرامكو"

وقالت العربية للأنابيب السعودية، في بيان نُشر على موقع "تداول" السعودية، إن مدة العقد عشرة أشهر، موضحة أن الأثر المالي للعقد سينعكس عليها في الربعين الأول والثاني للسنة المالية 2023.