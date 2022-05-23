قيمته 27 مليون دولار.. "أنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد مع "أرامكو"

فازت الشركة العربية للأنابيب السعودية بعقد توريد أنابيب لصالح شركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بنحو 27 مليون دولار.
وقالت العربية للأنابيب السعودية، في بيان نُشر على موقع "تداول" السعودية، إن مدة العقد عشرة أشهر، موضحة أن الأثر المالي للعقد سينعكس عليها في الربعين الأول والثاني للسنة المالية 2023.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة في الربع الأول 2022، أنها حققت أرباحا قدرها 3.9 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر بلغت 2.3 مليون دولار تمّ تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات أنابيب السعودية، بنحو 100% لتصل إلى 49.1 مليون دولار في الربع الأول 2022، مقارنة بـ 24.7 مليون دولار كانت قد سجلتها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.