"كابيتال إيكونوميكس": نمو متوقع لاقتصاد السعودية بـ10% هذا العام

وبحسب ما ذكرته الشركة البريطانية؛ فإن إنتاج المملكة من النفط وصل إلى 10.35 مليون برميل يومياً في إبريل، ما يترجم بزيادة تفوق 27% على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة لزيادة الإنتاج منذ مارس من عام 2003.