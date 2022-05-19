"كابيتال إيكونوميكس": نمو متوقع لاقتصاد السعودية بـ10% هذا العام

رجحت شركة كابيتال إيكونوميكس، أن يسجل اقتصاد السعودية نمواً بـ10% في العام الحالي.
تأتي هذه التوقعات على خلفية وصول إيرادات السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 277.959 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 36% عن الفترة نفسها من عام 2021، البالغ 204.761 مليار ريال.
واعتبرت "كابيتال إيكونوميكس" أن هذا الأداء القوي للاقتصاد سيستمر بقية 2022، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والتوقعات بتبني سياسة مالية أكثر مرونة.
وبحسب ما ذكرته الشركة البريطانية؛ فإن إنتاج المملكة من النفط وصل إلى 10.35 مليون برميل يومياً في إبريل، ما يترجم بزيادة تفوق 27% على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة لزيادة الإنتاج منذ مارس من عام 2003.