"كفاءة": اختيار الإطارات المناسبة للمركبة يجنبها استهلاك الوقود والأعطال

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أن أسواق المملكة مليئة بأنواع عدة من إطارات السيارات المتفاوتة في الأشكال والأسعار، مُوصياً المواطنين والمقيمين بالإقبال على شراء الأنواع الأعلى كفاءة، في إشارة إلى اختيار "المستوى الأخضر" الموجود على بطاقة كفاءة الطاقة.

وبيّن أن اختيار الإطار المناسب للمركبة، والموصى به من قبل الشركة المصنعة لها، يوفر من استهلاك الوقود على المدى البعيد، كما أنه يقلل من نسبة الأعطال في المركبة، ويحافظ على أجزائها الفنية من الهلاك.

وقال إن كفاءة الطاقة في الإطارات تعرف بـ"مقاومة الدوران"؛ وكلما زادت مقاومة الدوران لإطار ما، زاد أثره على استهلاك المركبة للوقود، والعكس صحيح، أما إذا كان الإطار ذا مقاومة في الدوران العالية، فهو يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة؛ وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.

وأشار المركز أن الإطارات تختلف من حيث كفاءة الطاقة "استهلاك الوقود"، بحسب المؤشر الموجود على البطاقة من "ممتاز" إلى "سيئ جداً"، حيث إن "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" تنقسم إلى قسمين: الأول معني بـ "كفاءة الطاقة"، والثاني يُعنى بـ"التماسك على الأسطح الرطبة ".

