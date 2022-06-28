"كفاءة": تقسيم مفاتيح الإنارة يساهم في ترشيد الاستهلاك

ويرى مختصون أنه عند مقارنة إضاءة لمبات LED فهي تستهلك نحو 8-12 واط، وتعادل لمبة متوهجة تستهلك 60 واط. مشيرين إلى أن لمبات LED تدوم أكثر بحسب الإحصائيات الصادرة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهناك وعي لدى المواطنين من خلال إقبال المستهلكين على شراء مثل هذه الأنواع من اللمبات.