"كفاءة": فتح النوافذ من سلوكيات هدر طاقة التكييف بمقرات العمل والمنازل

وأضاف المركز، "يأتي في مقدمة السلوكيات المطلوب تعويد أفراد الأسرة أو موظفي الشركات عليها، إطفاء أجهزة التكييف عند مغادرة الغرفة أو المكتب، إضافة إلى ضرورة إغلاق أبواب الغرف الموجود بها أجهزة التكييف، وإحكام إغلاق نوافذها جيداً، حتى لا تتسرب البرودة، ما يضطر الجهاز للعمل بطاقة أعلى لتعويض هذا التسرب".