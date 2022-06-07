"كفاءة": فتح النوافذ من سلوكيات هدر طاقة التكييف بمقرات العمل والمنازل

عزز المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" من ثقافة ترشيد استخدام أجهزة التكييف من خلال ضخ رسائل توعوية تزامناً مع تصاعد درجة حرارة فصل الصيف، والجفاف في بعض مناطق المملكة والرطوبة العالية في المناطق الأخرى.
وتفصيلاً، أعلن "كفاءة" أن هناك سلوكيات عدة، تضمن الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية أثناء تشغيل أجهزة التكييف.
وقال المركز إن أجهزة التكييف من أعلى الأجهزة المستهلكة للطاقة الكهربائية، وبالتالي هي تحتاج إلى سلوكيات محددة في التعامل معها.
وأضاف المركز، "يأتي في مقدمة السلوكيات المطلوب تعويد أفراد الأسرة أو موظفي الشركات عليها، إطفاء أجهزة التكييف عند مغادرة الغرفة أو المكتب، إضافة إلى ضرورة إغلاق أبواب الغرف الموجود بها أجهزة التكييف، وإحكام إغلاق نوافذها جيداً، حتى لا تتسرب البرودة، ما يضطر الجهاز للعمل بطاقة أعلى لتعويض هذا التسرب".
دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى ترسيخ تلك السلوكيات في نفوس الجميع، وبخاصة الأطفال الصغار، حتى يعتادوا عليها عندما يكبرون، مشيراً إلى أن تعزيز هذه السلوكيات، يضمن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتقليل قيمة فواتير الكهرباء على المدى المتوسط والبعيد.