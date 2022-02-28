"كفاءة": مصابيح الــLED أثبتت جدواها في توفير الطاقة بنسبة مشجعة

دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المواطنين والمقيمين إلى شراء المصابيح من الأنواع الموفرة للطاقة، وقال (إن المصابيح القديمة المصنوعة من أسلاك "التنجستين" المضيئة، تستهلاك طاقة كهربائية، تفوق بكثير ما تستهلكه المصابيح المعتمدة على تقنية الـLED )، موصياً باستبدال جميع المصابيح القديمة بمصابيح أخرى جديدة.

وبيَّن أن مزايا مصابيح الـLED لا تقتصر على حجم استهلاك الطاقة فحسب، وإنما يشتمل أيضاً على مزايا أخرى، حيث تمتاز مصابيح الـ LED على المصابيح التقليدية في العمر الافتراضي، إذ يصل عمرها إلى 20 ألف ساعة، فيما لا يتجاوز العمر الافتراضي في المصابيح التقليدية 1500 ساعة، وتوفر هذه الميزة على المستهلك تحديث المصابيح من فترة إلى أخرى.

وأوضح أن التجارب العملية التي قام بها أخيراً، أثبتت أنه يمكن توفير ما نسبته 92 في المائة من الطاقة الكهربائية في حال استخدام مصابيح الـLED. وقال إن "نسبة الهدر في طاقة المصابيح التقليدية، على المدى البعيد، يمكن أن يكلف الأسرة الواحدة آلاف الريالات سنوياً، ما يستدعي استبدال المصابيح التقليدية، بأخرى حديثة".

وعقد مقارنة بين المصابيح التقليدية، ومصابيح الــLED، مؤكدة أن الأخيرة موفرة للطاقة بشكل كبير ومشجع على استخدامها فوراً. وقالت إنها أجرت تجربة لتشغيل مجموعتين من المصابيح، لمدة خمس سنوات، بمعدل ثلاث ساعات يومياً، تضم كل مجموعة 100 مصباح، المجموعة الأولى من نوع LED، والمجموعة الثانية من فئة المصابيح التقليدية".

وتابع "انتهت التجربة إلى نتائج مهمة جداً، وهي أن مجموعة الـ LED توفر طاقة بنسبة تفوق 92.5 في المائة مما تستهلكه المصابيح التقليدية القديمة".

