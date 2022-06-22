"كفاءة" يوصي بهذا النوع من اللمبات: استبدِلوا بها القديمة.. لهذه الأسباب

وأوضح أن التجارب العملية التي قام بها أخيراً، أثبتت أنه يمكن توفير ما نسبته 92 في المائة من الطاقة الكهربائية في حال استخدام مصابيح الـLED. وقال إن "نسبة الهدر في طاقة المصابيح التقليدية، على المدى البعيد، يمكن أن يكلف الأسرة الواحدة آلاف الريالات سنوياً، ما يستدعي استبدال المصابيح التقليدية، بأخرى حديثة".