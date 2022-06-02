لأول مرة.. إنفاق المستهلكين يشهد تجاوز مبيعات نقاط البيع للسحوبات النقدية

حقق إنفاق المستهلكين في السعودية نموًّا خلال شهر أبريل من العام الحالي 2022، بنسبة 11.7% على أساس سنوي؛ ليبلغ معدل الإنفاق نحو 107.29 مليارات ريال مقارنة بنحو 67.07 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وبزيادة بلغت 11.22 مليار ريال.