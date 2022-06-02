لأول مرة.. إنفاق المستهلكين يشهد تجاوز مبيعات نقاط البيع للسحوبات النقدية

حقق إنفاق المستهلكين في السعودية نموًّا خلال شهر أبريل من العام الحالي 2022، بنسبة 11.7% على أساس سنوي؛ ليبلغ معدل الإنفاق نحو 107.29 مليارات ريال مقارنة بنحو 67.07 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وبزيادة بلغت 11.22 مليار ريال.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"؛ فإن إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر أبريل الماضي، شهد تجاوز مبيعات نقاط البيع للسحوبات النقدية ولأول مرة.
وبلغت مبيعات نقاط البيع 49.4 مليار ريال، بنسبة نمو 26.2%؛ في حين تراجعت السحوبات النقدية بنحو 7.3% إلى 47.58 مليار ريال؛ وفقًا لـ"الاقتصادية".
كذلك بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى"، نحو 10.26 مليارات ريال، وبنسبة نمو 84.8%، بعدما كانت 5.55 مليار ريال.
وبالمقارنة مع الشهر السابق (ديسمبر 2021)؛ فقد تراجع الإنفاق بـ5.7%؛ حيث انخفض الإنفاق بنحو 6.52 ملايين ريال، بعدما كان الإنفاق حينها قد بلغ نحو 113.8 مليار ريال.