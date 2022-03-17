"لازوردي" تُحقق نموًّا في إيراداتها التشغيلية بنسبة 45.5% وترفع أرباحها الصافية إلى 22 مليون ريال خلال 2021

وتعليقًا على نتائج العام 2021م، أشار السيد سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة لازوردي للمجوهرات، إلى أن الشركة واصلت بنجاح خطة التحول التي تنتهجها بوتيرة قوية انعكست على النتائج منذ الربع الأول؛ مؤكدًا أن شركة "لازوردي" خرجت من أزمة كوفيد-19 في وضع أقوى بكثير مما كانت عليه قبل تلك الأزمة التي ساهمت في تسريع عملية تحول الشركة لبيع المجوهرات العصرية ذات القيمة المعقولة بهوامش ربح أعلى ورأس مال عامل أقل، كذلك تم إطلاق منصة التجارة الإلكترونية التي سرعان ما حققت نسبةً واعدةً من حصة الأعمال، وساهمت في تحقيق نمو الشركة؛ مبينًا أن التجارة الإلكترونية لا تحقق إيرادات جديدة إضافية فحسب؛ بل ترفع أيضًا من أداء مبيعات المعارض مع تطوير استراتيجيات فعالة لدمج أداء القنوات البيعية.