"لازوردي" تواصل مسيرة النمو وتحقق أرباحاً صافية وصلت إلى 13.7 مليون ريال خلال الربع الأول 2022م

واصلت شركة لازوردي للمجوهرات ("لازوردي"، "الشركة" أو "المجموعة")، العلامة الأبرز في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط؛ مسيرة نموها الناجحة التي بدأتها منذ نحو عامين، في ظل انتشار جائحة كورونا، بعد تحقيقها أرباحًا صافية بلغت 13.7 مليون ريال، خلال الربع الأول بنسبة نمو 34.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما حققت إيرادات تشغيلية وصلت إلى 151.7 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 9.3% عن عام 2021م، مما أسهم في رفع الأرباح التشغيلية إلى 30.1 مليون ريال، مع تحقيق تدفق نقدي إيجابي من العمليات بقيمة 17.3 مليون ريال، مما يؤكّد نجاح المبادرات التحولية التي أطلقتها "لازوردي" منذ بداية عام 2021م التي أسهمت في رفع الإيرادات وزيادة الأرباح وخفض التكاليف المالية لتحقق الشركة نموًا ملحوظًا واستقرارًا ماليًا.
وخلال الربع الأول حققت علامتا "مس إل" و"لازوردي إنستايل" اللتان تم إطلاقهما منذ عامي 2019م و2020م، أداءً جيدًا للغاية وأسهمتا معًا في إيرادات بلغت 29.7 مليون ريال، وهو ما يمثل 19.6% من الإيرادات التشغيلية للمجموعة، وهذا يؤكد قدرة المجموعة على توليد مصادر دخل جديدة من العلامات التجارية الجديدة ذات العروض المختلفة.
بدورها، حققت منصات التجارة الالكترونية سريعة النمو التي تم إطلاقها منذ مارس 2020م؛ إيرادات وصلت إلى 7.4 مليون ريال خلال الربع الأول، وتمثّل هذه القيمة حصةً واعدةً قوية تساوي 4.8% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة، و12.5% من إيرادات قنوات البيع بالتجزئة.
ومع ارتفاع مبيعات علامة "لازوردي إنستايل" التي تبيع المجوهرات العصرية بالقطعة بأسعار معقولة؛ ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبيع بالجملة في المملكة العربية السعودية بنسبة 7.9% عن الربع نفسه من العام السابق، والذي قابلها انخفاضٌ في الإيرادات التشغيلية للبيع بالتجزئة بنسبة 5.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى التركيز على تحسين إجمالي الربح الذي نما بنسبة 3% مقارنة بعام 2021م.
وفي جمهورية مصر العربية، أسهم ارتفاع الطلب على مجوهرات لازوردي الذهبية في نمو الإيرادات التشغيلية للبيع بالجملة بنسبة 18% عن نفس الفترة من العام الماضي، مع التأثير الايجابي للحملات الإعلانية في زيادة المبيعات. أما الإيرادات التشغيلية للبيع بالتجزئة، فقد ارتفعت بنسبة 11.3% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، ويعزى ذلك أساسًا إلى نمو الإيرادات في المتاجر الحالية، وافتتاح منافذ جديدة في الاثني عشر شهرًا الماضية، والنمو في علامتي "مس إل" و"لازوردي إنستايل"، علاوةً على النمو السريع لمنصات التجارة الإلكترونية، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كوفيد-19.
تعليقًا على نتائج الشركة خلال الربع الأول، أكد الرئيس التنفيذي السيّد سليم شدياق، أن الشركة واصلت بنجاح كبير خطة التحول التي بدأتها قبل عامين لتجاوز الأزمة التي سبّبتها جائحة كورونا التي أسهمت في تسريع عملية تحوّل الشركة لبيع المجوهرات العصرية ذات القيمة المعقولة بهوامش ربح أعلى ورأس مال عامل أقل، إضافة إلى إطلاق منصة التجارة الإلكترونية التي حققت اليوم نسبة جيدة من حصة الأعمال مع قابلية لتحقيق نمو كبير، حيث نعمل حاليًا على تنمية المنصة من خلال تحسين التجربة الشرائية للمستخدم " "UX / UIالخاصة بنا، وتقديم تقنية جديدة، وتحسين أنظمة إدارة علاقات العملاء واستخدام إستراتيجيات فعالة لقنوات البيع المتعددة.
ويتطلع الأستاذ شدياق لمستقبل واعد للشركة من خلال الاستفادة من الابتكارات الرئيسة التي تم تقديمها على مدار العامين الماضيين، والعمل على ابتكار برامج جديدة لتنمية الايرادات وتحسين هامش الربح الإجمالي والعمل برأس مال عامل أقل، وتستفيد الشركة من قوة مجموعتها الذهبية من العلامات التجارية "لازوردي" و"توس" و"مس إل" و"لازوردي إنستايل" و"كيناز"، وتعمل بشكل مستمر لجعلها تتكيف مع تقلبات السوق ومتطلباته لتحقيق النجاح والنمو في أوقات تغير سلوكيات التسوق لدى المستهلكين.
وتسعى الشركة إلى توسيع نطاق أعمال التجارة الإلكترونية الواعدة سريعة النمو، وأيضًا التوسع في علامة "مس إل" من المجوهرات العصرية للوصول إلى أقصى إمكاناتها وتحقيق الاستفادة الكاملة منها، مع تنمية قطاع البيع بالتجزئة، وإعادة بناء وتحسين قطاع تجارة الجملة.