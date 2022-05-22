"لازوردي" تواصل مسيرة النمو وتحقق أرباحاً صافية وصلت إلى 13.7 مليون ريال خلال الربع الأول 2022م

واصلت شركة لازوردي للمجوهرات ("لازوردي"، "الشركة" أو "المجموعة")، العلامة الأبرز في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط؛ مسيرة نموها الناجحة التي بدأتها منذ نحو عامين، في ظل انتشار جائحة كورونا، بعد تحقيقها أرباحًا صافية بلغت 13.7 مليون ريال، خلال الربع الأول بنسبة نمو 34.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما حققت إيرادات تشغيلية وصلت إلى 151.7 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 9.3% عن عام 2021م، مما أسهم في رفع الأرباح التشغيلية إلى 30.1 مليون ريال، مع تحقيق تدفق نقدي إيجابي من العمليات بقيمة 17.3 مليون ريال، مما يؤكّد نجاح المبادرات التحولية التي أطلقتها "لازوردي" منذ بداية عام 2021م التي أسهمت في رفع الإيرادات وزيادة الأرباح وخفض التكاليف المالية لتحقق الشركة نموًا ملحوظًا واستقرارًا ماليًا.