"لتبقى": قبل شراء مركبة جديدة ابحث عن حجم استهلاكها للوقود

وقالت الحملة: "على سبيل المثال، هناك تفاوت في استهلاك الوقود بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى 7 مستويات من حيث استهلاك الوقود، وهي: ممتاز+ - ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيئ – سيئ جداً".