"لتبقى": قبل شراء مركبة جديدة ابحث عن حجم استهلاكها للوقود
شددت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، على أهمية التعرف التام على إمكانات المركبات الجديدة قبل شرائها، وربط هذه الإمكانات بحجم استهلاك الوقود، مشيرة بأن توظيف تلك الإمكانات، والقدرة على الاستفادة منها كاملة وفق الحاجة، يوفر كميات كبيرة من الطاقة المهدرة.
وبينت الحملة أن هناك تفاوتاً كبيراً في كفاءة استهلاك الطاقة بين المركبات الحديثة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك، وناقل الحركة والتقنيات الأخرى.
وقالت الحملة: "على سبيل المثال، هناك تفاوت في استهلاك الوقود بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى 7 مستويات من حيث استهلاك الوقود، وهي: ممتاز+ - ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيئ – سيئ جداً".
وأوصت الحملة بالعناية بقراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" قبل اتخاذ قرار بشراء مركبة جديدة، وقالت: "ستُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة، وسيكون أعلاها "ممتاز+ وممتاز" باللون الأخضر الغامق، وأدناها "سيئ جداً" باللون الأحمر".
وتضم "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" المعلومات الأساسية للمركبة وتشمل: اسم الصانع "اسم الشركة الصانعة"، والاسم التجاري للمركبة "طراز المركبة"، وسعة المحرك، وسنة الموديل، ونوع المركبة: "سيارة ركوب، شاحنة خفيفة".
ومن العوامل المهمة عند شراء مركبة جديدة، بحسب "لتبقى"، هو "معيار اقتصاد الوقود"، حيث قالت: "هذا المعيار يبين نسبة التوفير في استهلاك الوقود، ويمثل المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك؛ ووحدته "كم / لتر".