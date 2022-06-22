لتصل إلى 9 خيارات. .إطلاق خمسِ باقات اختيارية للدعم المالي المقدم لمستفيدي سكني

وأوضحَ أنَّ مبلغ الباقة المُقَدَّم للمستفيد غير مسترد، ويُعد أحد الحلول المقدمة لتسهيل تملك المستفيد للمسكن من حيث توفير مبلغ للدفعة الأولى لمنتج الوحدات السكنية الجاهزة أو التأثيث، أو تجديد المسكن في حال شراء وحدة سكنية يزيد عمرها على 15 عامًا، كما تُلبي باقةُ الإيجار رغبات مستفيدي منتج البيع على الخريطة، بتقديم مبلغ الإيجار لحين الانتهاء من استلام الوحدة السكنية، موضحًا أنَّ فكرة التنوُّعِ في إيجاد حلول وخيارات أكثر تحاكي متطلبات الأسر وبناءً على الحاجة الفعلية إلى تملك المسكن الملائم.