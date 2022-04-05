للإفلات من الابتزاز الروسي.. أوروبا تتجه لمصدر الطاقة "المخيف"

وتسعى بريطانيا إلى إنتاج 25% من الكهرباء من الطاقة النووية التي تولد نحو 16% من الكهرباء حاليًا؛ لكن من المقرر إغلاق العديد من المفاعلات النووية الحالية، وقد يعني هذا الحاجة لضخ استثمارات كبيرة في محطات نووية جديدة؛ للحفاظ على المستوى الحالي من إنتاج الطاقة النووية، وزيادتها لمستوى قياسي يتخطى ربع استهلاك الكهرباء في البلاد، حسب صحيفة "الجارديان".