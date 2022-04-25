للسنة الثانية على التوالي.. فوز "سابك" بجوائز إديسون الدولية

وفي فئة التأثير البيئي، فازت "سابك" بجائزة برونزية عن منتج من منتجاتها معتمد على لقيم حيوي ومدعوم بألياف الكربون، ويتميز بأنه مقاوم للهب، ويُستخدم في إنتاج هياكل المعدات والأجهزة التي تتطلب أداءً منتظمًا ومقاومة للهب ومستوى عاليًا من الاستدامة، كما هو الحال في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتجه نحو توفير أجهزة أصغر حجمًا وأخف وزنًا.