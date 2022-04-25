للسنة الثانية على التوالي.. فوز "سابك" بجوائز إديسون الدولية

حصلت "سابك" على جوائز "إديسون" الدولية للسنة الثانية على التوالي، كما وقع الاختيار على خمس من تقنيات "سابك" المبتكرة من بين آلاف التقنيات المرشحة للجائزة، حيث فازت بجائزتين فضيتين وثلاث جوائز برونزية في أربع من فئات الجائزة.
وتفصيلاً فازت "سابك" بالجائزة الفضية في فئة الديناميكا الحرارية عن تقديمها غطاء البطارية البلاستيكي الحراري المقاوم للحريق، الذي يوفر حماية معززة من الحرائق لغطاء بطاريات السيارات الهجينة القابلة للشحن، وتُعد هذه أول تقنية في العالم تستهدف مواجهة أحد أهم التحديات في صناعة السيارات. وفي الفئة نفسها، فازت (سابك) بجائزة برونزية عن مُركّباتها الحرارية المستخدمة لتحسين أداء وحدات الرادار ذات الموجات الملليمترية والترددات العالية، المستخدمة في تقنيات النظم المتقدمة ومساعدة السائقين.
وفي فئة إعادة تدوير البلاستيك، فازت "سابك" بالجائزة الفضية عن إسهامها في إنتاج "ماوس مايكروسوفت" من بلاستيك المحيطات، بعد التعاون مع شركة "مايكروسوفت" لتقديم أول منتج إلكتروني للمستهلك بغلاف خارجي يحتوي على 20 % من بلاستيك المحيطات المعاد تدويره، في إطار جهودها لتعزيز إعادة تدوير البلاستيك واستخدامه في تصنيع منتجات ذات قيمة.
وعلى صعيد المواد المعتمدة على مصادر حيوية؛ فازت "سابك" بجائزة برونزية عن منتجين من منتجاتها يتميزان بقدرة عالية على تثبيط اللهب، ما يساعد في الوفاء بمتطلبات السلامة المعززة للمكونات فائقة الرقة من خلال تلبية معايير الأمان الصارمة الجديدة، ومساعدة الزبائن على تقليل انبعاثات الكربون.
وفي فئة التأثير البيئي، فازت "سابك" بجائزة برونزية عن منتج من منتجاتها معتمد على لقيم حيوي ومدعوم بألياف الكربون، ويتميز بأنه مقاوم للهب، ويُستخدم في إنتاج هياكل المعدات والأجهزة التي تتطلب أداءً منتظمًا ومقاومة للهب ومستوى عاليًا من الاستدامة، كما هو الحال في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتجه نحو توفير أجهزة أصغر حجمًا وأخف وزنًا.