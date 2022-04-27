للمرة الأولى في 5 سنوات.. اليورو يتراجع دون 1.06 دولار

وشهدت العملة الأوروبية الموحدة حتى الآن هذا الشهر تراجعًا بأكثر من 4% وتتجه لتسجيل أسوأ خسارة شهرية في أكثر من سبع سنوات؛ إذ أدى الغموض بسبب الحرب في أوكرانيا والإغلاق لمكافحة كوفيد-19 في الصين، إلى تخلص مستثمرين من اليورو لصالح الدولار الذي يعد ملاذًا آمنًا؛ وفق "سكاي نيوز عربية".