للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020.. "بيتكوين" تهبط لما دون 20 ألف دولار

وتعرَّضت الأصول المشفرة لهزة قوية في وقت سابق، بعد أن أوقفت منصة الإقراض المشفرة "سيلزيوس" عمليات السحب مؤقتاً، مما أثار مخاوف حول الملاءة المالية في الشركة التي يمكن أن تنتشر إلى أجزاءٍ أخرى من السوق.