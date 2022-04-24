للمرة الثانية خلال 4 سنوات.. "ميناء الملك عبدالله" ثاني أسرع الموانئ نموًّا في العالم

يُذكر أن ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. وصُنف الميناء مؤخرًا ثاني أعلى الموانئ كفاءة في العالم من قِبل البنك الدولي خلال عام 2020، كما جاء ضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية، ومن موقعه الاستراتيجي على سواحل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تُعد من المدن المتطورة والنموذجية ذات المنظومة والبنية التحتية المحفزة للأعمال والاستثمارات. كما يستفيد ميناء الملك عبدالله من مرافقه المتطورة، إضافة إلى قربه من الوادي الصناعي بالمدينة الذي استقطب العديد من المشاريع اللوجستية، والصناعات الخفيفة والمتوسطة.