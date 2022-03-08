للمستقبل جلسة حوارية.. عقود بلدية في ملتقى الاستثمار بالجوف

شهد ملتقى الاستثمار "استثمر بالجوف" الذي أطلقه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، توقيع عقود استثمارية لرؤساء البلديات.

وأقيمت دورة تدريبية بعنوان "رحلة رائد الأعمال من الفكرة إلى السوق" قدمتها مشرفة مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الجوف الدكتورة نعيمة بنت فهد المويشر، وورشة "الاستثمار بمنهجية الامتياز التجاري" قدمها مسؤول التدريب بفرع بنك التنمية الاجتماعية بالجوف عبدالسلام الرويلي، وقدمت أوراق عمل من قِبل الجهات المشاركة.

وتضمن الملتقى ورشة عمل للمستثمرين بعنوان "الاستثمار في التقنيات الناشئة والإنترنت" قدمها عميد التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد والمشرف على التقنية والاتصالات بجامعة الجوف الدكتور ماجد بن أحمد الفياض.

كما أقيمت جلسة حوارية عن مستقبل الاستثمار والميزات التنافسية للبلديات أدارها عبدالرحمن البراهيم، وشارك فيها كل من رئيس بلدية دومة الجندل المهندس سميحان بن محمد الشمري، ورئيس بلدية طبرجل المهندس مشعل بن محمد الحسن، ورئيس بلدية صوير المهندس طلال بن عافت الشمري.