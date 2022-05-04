مؤشرات تَراجع المخزون تدفع سعر برنت نحو 105.87 دولارات للبرميل

صعدت أسعار النفط في بداية المعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، بعد بيانات صناعية أظهرت تراجعًا في مخزونات الخام والوقود الأمريكية؛ الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالإمدادات.