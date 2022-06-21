مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 11659.64 نقطة

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، والصقر للتأمين، والكيميائية، ودار الأركان، وأكوا باور الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات صادرات، وبحر العرب، وشمس، ووفرة، وأسمنت اليمامة الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و9.98%.