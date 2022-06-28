مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11671.15 نقطة

وكانت أسهم شركات: الأسماك، وتهامة، والسعودي الفرنسي، وأسواق عبدالله العثيم، وبوان؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: وفرة، وأمانة للتأمين، والعمران، وعطاء، والرياض ريت؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.87% و 4.76%.