مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12300.86 نقطة

وكانت أسهم شركات: الصادرات, سلامة, الدرع العربي, أسمنت الجوف, وأماك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: المملكة, أنعام القابضة, الأبحاث والإعلام, أسواق المزرعة, والمواساة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و6.95%.