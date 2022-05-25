مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12588.89 نقطة

وكانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، الأهلي، الجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، الأهلي، سابك، الإنماء، واس تي سي؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.