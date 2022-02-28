مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12590 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 172.70 نقطة ليقفل عند مستوى 12590.26 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 264 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار المعدات، والغاز، وبترو رابغ، وسابك للمغذيات الزراعية، وأسمنت العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سلامة، وساب للتكافل، وبدجت السعودية، وتهامة، والإنماء طوكيو م، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 9.93% .

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والأهلي، الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والأبحاث والإعلام، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 71.02 نقطة ليقفل عند مستوى 25022.71 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 93 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 940 ألف سهم تقاسمتها 3937 صفقة.