مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12603.89 نقاط

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، تكافل الراجحي، الحمادي، تعليم ريت، وأكوا باور الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصادرات، أنعام القابضة، أيان، سدكو كابيتال ريت، والخزف السعودي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 9.98% .